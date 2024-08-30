「ABEMA」のオリジナル恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』の最終話が30日に放送される。【写真】『シャッフルアイランド Season5』パリピ美男美女たちのオフショット最後の告白のルールは、男性メンバーから女性メンバーに思いを伝えること。しかしラストとなる“シャッフルタイム”が発動し、砂の中に隠された貝殻を引いて、赤い色の貝柄を引いた女性メンバー1名が島を移動することになった。Island PINKと、Island