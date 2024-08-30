■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 144.93／144.94 1.1084／1.1085 160.64／160.65 ＮＹ午後５時 144.98／144.99 1.1078／1.1079 160.60／160.63 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて同水準の１４４円後