アニメ映画『ふれる。』（10月4日公開）より、秋・諒・優太と“ふれる”を取り巻くキャラクターの新場面写真が解禁。また、劇中の舞台・高田馬場でパネル展が開催されることが決定した。【写真】白石晴香、石見舞菜香、皆川猿時、津田健次郎らが演じるキャラクターと主人公3人との関係性が見えてくる場面写真本作は、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『心が叫びたがってるんだ。』『空の青さを知る人よ』の青春3