荒木飛羽が主演し、9月19日より順次放送スタートするドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』（MBSほか）の追加メインキャストとして、曽野舜太（M！LK）と藤本洸大の出演が発表された。藤本は地上波連続ドラマ初出演。【写真】本作で地上波連続ドラマ初出演を果たす藤本洸大永井三郎の同名漫画を実写化する本作は、閉鎖的な平成の田舎を舞台に、自分のアイデンティティーに目覚めた主人公と、彼を取り巻く少年たちが織