俳優の山下智久が30日、自身のインスタグラムを更新。自然の中で佇むカッコいいオフショットに反響が集まっている。【写真】『ブルーモーメント』最終回「辞退させて」“晴原”山下智久、まさかの言葉に反響「かっこいい！」山下は「Sky has no limits.」とつづり、屋外で撮影したオフショットを公開。白T＆短パンというラフなコーデながらオーラがあふれていてカッコいい。コメント欄にはファンから「景色の彩度が低くなる