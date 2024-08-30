WANDSが6月25日の愛知県芸術劇場 大ホール公演を皮切りに7月8日の東京ガーデンシアターまで、東名阪ツアーを開催した。第5期WANDS初のホールツアーのタイトルは＜WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜＞。“BOLD”には、“大胆な” “向こう見ずな”といった意味があり、シングル「大胆」にちなんだタイトルは、危険を恐れず勇敢な枠にとらわれないサウンド＆パフォーマンスを予感させるものだった。◆柴崎浩 (WANDS) 画像BARKSはツアー