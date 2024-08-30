石川県内に接近している台風10号は9月1日にも、熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ、大気の状態が不安定なことから、県内では引き続き大雨に注意・警戒が必要です。台風10号は、愛媛県松山市付近を1時間に15キロで東寄りに進んでいます。このあとも東寄りに進み、日曜日までには熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ、台風の風に備えて、金沢港では、係留している漁船に対策が施されていました。 漁師は…：「いつも1本ぐらいの