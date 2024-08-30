【モデルプレス＝2024/08/30】Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系／金曜よる7時〜）にやらせて下さい』が、タイにて開催された「バンコク日本博2024」にて特別賞を受賞。番組を代表して、渡辺翔太と向井康二がステージに登壇した。【写真】渡辺翔太＆中村アン、“約30秒”のオフィスキス◆「それスノ」バンコク日本博で特別賞受賞2024年で開催9年目を迎えた「バンコク日本博」は、日本の文化を紹介するタイ