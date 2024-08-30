フジテレビの山本賢太アナ（２６）が２９日の同局系「トークィーンズ」（木曜・後１１時）に出演し、驚きのプライベート情報を明かした。この日は先輩の佐野瑞樹アナ、伊藤利尋アナ、そして新人の上垣皓太朗アナとともにゲスト出演。同局の杉原千尋アナが４人に事前インタビューを行った。杉原アナから「ヤマケンは社内恋愛あり？」と聞かれると、山本アナは「めっちゃアリ。めっちゃアリっす」と返答。「アナウンス室もありな