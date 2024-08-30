M-1チャンピオンでありながら、これまで数々のやらかしをしてきた迷える40歳、ウエストランドの河本太が、さまざまな先輩・仲間に人生相談を受けに行く不定期連載「人生相談する側チャンピオン」。爆笑問題の太田光さん、田中裕二さんを迎えた第2回は、人生相談のはずが前回の流れから漫才の歴史をたどることに...！？（全4回、4日連続更新）＊＊＊■そもそも漫才とは？――前回、「ツービートとウエストランドの漫才スタイルはほ