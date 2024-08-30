読売テレビは30日、系列の日本テレビ系「24時間テレビ47」（8月31日～9月1日）に関する最新情報を公式Xなどで発表。大阪市内の同局本社で開催予定だった関連イベントについて、台風10号接近に伴い、31日は「屋内外ともに中止」と発表した。9月1日のイベント開催可否は31日に発表される。 【写真】マラソンはどうなる？やす子は直筆イラストで意気込み 同局は公式Xで「台風の接近に伴い、8月31日(土)の読売テレビ本社・