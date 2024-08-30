【米国男子プレーオフ最終戦ツアー選手権】第1日【もっと読む】国内男子ツアーの惨状招いた「元凶」とは？？？気持ちはわかる。プレーオフ初戦の「フェデックス・セントジュード選手権」に優勝した松山英樹（32）は、年間ポイントランク3位で第2戦（BMW選手権）に臨み、初日は首位に1打差の5アンダー2位で終えたが、2日目のスタート前に腰痛で棄権。それでも、同ランク上位30人によるハンディキャップ制の最終戦はトップのS・