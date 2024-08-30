サッカー女子のWEリーグで3連覇を狙う三菱重工浦和は30日、さいたま市内のクラブハウスで24〜25年シーズン開幕に向けた会見を行い、楠瀬直木監督（60）らが抱負を語った。今季はリーグ3連覇はもちろん、女子ACL、皇后杯、カップ戦「クラシエ杯」を含めた4冠を狙う。3連覇を目指す重圧がある中、楠瀬監督は「一試合、一試合戦っていこうと思う。まずは1試合目、いいサッカーで結果を出したい。その結果、優勝できたらいい」と強