お笑い芸人の山田花子が29日に自身のアメブロを更新。前から欲しかった品を購入したことを明かした。【映像】山田花子が朝4時起きで作った弁当この日、山田は「買ったよ！」というタイトルでブログを更新し「休憩時間に前から欲しかったワイヤレスイヤホン買ったよ」と報告。「大好きな赤色」と述べ、購入したワイヤレスイヤホンの写真を公開した。続けて「メカに弱い私は…設定は小寺真理ちゃんにやってもらった」と明かし