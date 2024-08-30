広瀬めぐみ元参院議員（58）＝自民党離党、辞職＝が東京地検特捜部から詐欺罪で在宅起訴されたことを受け、自民党岩手県連は30日、「県民、有権者の皆様方に改めて深くおわびを申し上げる」と謝罪するコメントを公表した。【写真で振り返る】エッフェル塔、家宅捜索…広瀬氏の歩みコメントは同県連の臼沢勉幹事長名で公表。「広瀬めぐみ氏はすでに議員辞職しているが、当県連に所属した議員であったことから、自民党岩手県連に