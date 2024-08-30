30日、ダンス＆ボーカルグループ「w-inds」が公式サイトを通じて、来月1日に開催を予定していた愛知公演を。台風10号の影響で中止すると公表しました。公式サイトでは「9/1(日)愛知県名古屋市・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて開催の『w-inds. LIVE TOUR 2024 "Nostalgia"』は、台風10号の接近が予想される為、公共交通機関への影響を考慮し、協議の結果、ご来場を予定されている皆様、キャスト及びスタッフの安