ロックバンド・[Alexandros]が9月1日に出席予定だった、小田急線相模大野駅の『列車接近メロディ導入記念セレモニー』が、台風10号の影響により中止となることが、30日に[Alexandros]の公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「台風10号の進路が予断を許さない状況であり、また台風接近に伴う大雨が続いていることから、ご来場者の安全を優先し中止とさせて頂くことになりました。ご来場を楽しみされていたお客さまには、多