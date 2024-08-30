物流への影響です。ヤマト運輸は高知県、大分県の全域と山口県、香川県、愛媛県、徳島県、福岡県の一部地域で営業所を休業し、集荷や配送を中止しているほか、兵庫県でも一部の営業所の終業時間を30日午後7時に繰り上げます。佐川急便は高知県、愛媛県の全域と大分県、長崎県、宮崎県、香川県、神奈川県の一部地域で集荷や配送を停止しています。日本郵便は沖縄県を除く九州全域と徳島県、愛媛県、高知県、山口県にあるすべての郵