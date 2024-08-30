8月28日に26歳の誕生日を迎えた福原遥が、29日にInstagramを更新した。【写真】バースデープレートを持って微笑む姿も公開福原は自身のInstagramアカウントにて、「自分にとって大切な人たちを もっともっと大切にhappyにできるよう。」「そして、今までたくさんの愛をもらい続けてきた分、 今度は自分からも大きな愛を与えられる人になれるよう。」「26歳も1日1日を大切に歩んでいきたいです」とコメント。続けて、「たくさんの方