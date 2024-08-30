今夏にはパリ・サンジェルマンからFWキリアン・ムバッペがレアル・マドリードへと移籍し、フランス国内のリーグ・アンは魅力を失ってしまったのではとの見方もある。世界的スーパースターと呼べる選手は少なくなっており、他の欧州4大リーグとはクオリティや盛り上がりに差があるようにも感じられる。現役時代にマルセイユでプレイした元イングランド代表選手のクリス・ワドル氏も、リーグ・アンの現状には不安を抱いているようだ