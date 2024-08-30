松下奈緒主演ドラマ「スカイキャッスル」（テレビ朝日系）の第6話が8月29日に放送され、世帯平均視聴率は前話の6.3％から0.4ポイントアップの6.7％だった。看護師で未婚の母・山田希美（映美くらら）が亡くなり、浅見家に引き取られた未久（田牧そら）。地下にある部屋をあてがわれたものの、食事は別。家族として歓迎されているとはいえなかった。ある日、浅見瑠璃（新井美羽）が大切にしていた時計が見当たらない。瑠璃は