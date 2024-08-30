彗星のごとく現れ、本年度最注目女優と衆目が一致する「あんのこと」の河合優実の映画最新主演作だけに見逃せない。監督の山中瑶子もまた今年27歳の新星で、これが長編第1作となる。この2つの若い才能の融合が、カンヌ国際映画祭の監督週間で「国際映画批評家連盟賞」を受賞した。アフリカ・ナミビアの砂漠ならぬ東京の片隅で、若きヒロインの“もがき”が鮮烈に描き出されてゆく。大都会の片隅で暮らす21歳のカナ（河合優実