8月24日放送の通称「アナザースカイ」こと「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）に出演した堂本剛。堂本は「ちっともアナザーではない」生まれ育った奈良を訪れた。これまでにも「求められる自分と本当の自分とのギャップ」に悩み苦しんでいた時にファンク・ミュージックと出会い、「命の匂い」を感じて救われたことを語ってきた堂本が、この日の放送でも包み隠さないトークを展開。芸能界に向いていると思わな