日暮里・舎人ライナーは東京都荒川区の日暮里駅から足立区舎人地区の見沼代親水公園駅を結ぶ列車だ。お台場の“ゆりかもめ”と同じ新交通システムが導入され、コンピュータ制御による無人での自動運転を行っている。通常は運転室となる先頭車両の最前部にも座席があり、鉄道ファンや子供たちですぐに埋まる。この日も親子連れが陣取り、大喜びしていた。車両はゴムタイヤのため振動が少なく、高架を走るので眺めもいい。見沼