「8月31日から9月1日にかけて放送予定の日本テレビ系『24時間テレビ 愛は地球を救うのか？』のチャリティマラソンに不安視する声が広がっています。何ですかね…『24時間テレビ 愛は地球を救うのか？』というより、『24時間テレビ チャリティマラソンはいったいどうするつもりなのか？』といった感じですよね…」元放送作家の長谷川良品氏が8月29日に更新した、自身のYouTubeチャンネル『長谷川良品「テレビ悲報ch」』での皮肉を