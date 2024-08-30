大阪府の宿泊税が導入以来初めて「最大２００円」引き上げられる見通しです。コロナ禍を経て外国人観光客が戻ってきた大阪。府は、１人１泊７０００円以上の宿泊者に対し、１００円〜３００円の宿泊税を徴収していますが、来年の大阪・関西万博に向けオーバーツーリズム対策などにあてる財源を確保しようと今年４月から引き上げに向けた議論をしてきました。３０日の有識者会議では宿泊税を最大２００円引き上げ、対象を１人