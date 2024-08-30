東北新社は３０日、１００人程度の希望退職者を募集すると発表した。コスト削減により、広告制作事業などの収益力強化を目指す。対象は、グループ会社を含む４５歳以上の正社員、定年再雇用社員、無期契約社員ら。９月末から１０月２５日まで募集し、今年末に退職する。所定の退職金に加え、特別加算金を支給する。