総務省は３０日、マイナンバーカードの４桁の暗証番号をコンビニエンスストアなどで再設定できるサービスを始めたと発表した。手続きのために自治体窓口を訪れる手間が省け、利用者の利便性向上が期待できる。暗証番号は用途により、４桁の数字と６〜１６桁の英数字の２種類がある。既に６〜１６桁の番号はコンビニでの再設定が可能で、今回新たにカードの個人向けサイト「マイナポータル」のログイン時などに必要な４桁の番号