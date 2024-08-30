＜江戸川4日目（30日）＞ボートレース江戸川の「男女W優勝戦」は4日目を開催。5日目（31日）に男女4組の準優勝戦が実施される。中沢宏奈（36＝東京）は予選ラストの4日目8Rを4カド一気の捲りで快勝し白星締め。女子得点率5位で準優勝戦12Rの3号艇を獲得した。「もらった時からターン回りが良さそうだったけど、プロペラを叩いたら乗りやすくなった。直線もついていけますね」と納得の仕上がり。相棒の60号機は、7月の「ボー