速報です。小樽市新光3丁目の高速道路のジャンクションをつくる工事現場で、作業員の男性4人が体調不良になり、病院に搬送されました。きょう（2024年8月30）午後2時ごろ、「作業員の男性が熱中症のような 症状で意識がないようです」と消防に通報がありました。消防と警察によりますと、深さおよそ30メートルの 穴の中にいた、40代～60代の作業員4人が、意識がもうろうとした状態で病院に搬送されたということです。