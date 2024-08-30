お笑いコンビ・はんにゃ.の川島ofレジェンド（川島章良）の妻・川島菜月さんが29日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』で購入したおすすめの品を公開した。【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんのために夏服を爆買い（購入品）この日、菜月さんは「観光地のDAISOの迫力といったら」というタイトルでブログを更新し「午前中からお義母さんと有楽町へ」と報告。娘・きあちゃんが「DAISO行きたい」と言っていたそうで