【ソウル共同】韓国ソウルの竜山警察署は30日、電動スクーターを飲酒運転したとして道交法違反の疑いで、人気音楽グループBTSメンバーのSUGA（シュガ）さんを書類送検した。聯合ニュースが伝えた。6日夜、ソウル市竜山区で電動スクーターを飲酒運転した疑い。発覚を受け、SUGAさんは「多くのファンを失望させたことを心から反省している」と謝罪した。