横断歩道を渡っていた当時小学2年の男児を貨物自動車ではねたとして自動車運転処罰法違反（過失致傷）の罪に問われた北脇優大被告（28）に対し、大津地裁（沖敦子裁判官）は30日、禁錮2年4月（求刑・禁錮4年）の判決を言い渡した。＜写真で見る＞社会に衝撃を与えた事件判決によると、北脇被告は3月11日、野洲市行畑1の市道交差点で右手に携帯電話を持ち、通話をしながら左手だけでハンドルを操作して貨物自動車を運転。交差点