Kirsty Needham［シドニー３０日ロイター］ - 太平洋の島しょ国やオーストラリアなど１８カ国で構成する太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）首脳会議は最終日の３０日、加盟国が警察官を増員し、危機発生時に域外国・地域に頼る必要性を低下させる計画を承認した。警察任務で中国と協力協定を締結しているソロモン諸島も支持した。危機時に出動する地域の警察部隊を創設するほか、警察訓練センターを設置して警察官の対応力を