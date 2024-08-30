増水した鶴見川の水が流れ込んだ多目的遊水地。右は日産スタジアム＝３０日午後２時５分ごろ、横浜市港北区台風１０号に伴う大雨の影響で鶴見川が増水し、横浜市港北区の日産スタジアムなどがある多目的遊水地（総貯水量３９０万立方メートル）に３０日、水が流れ込んだ。国土交通省京浜河川事務所によると、遊水地に増水時の水が流れ込んだのは昨年６月の台風２号以来で２４回目。この遊水地は、台風や豪雨で鶴見川の水かさが