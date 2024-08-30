UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせをめぐり、一部サッカーファンがコンピューターに疑いの目を向けている。【写真】韓国代表の美女サポーター5選欧州サッカー連盟（UEFA）は8月30日（日本時間）、フランス・モナコでCLの組み合わせ抽選会を行った。CLは今季から本大会出場チームが従来の32チームから36チームに増え、新たに「リーグフェーズ」方式が導入された。これまでは32チームが計8つ（各組4チームずつ）のグループ