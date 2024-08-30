Shinichi Uchida［東京３０日ロイター］ - 東証は３０日、上場企業に求めている「資本コストや株価を意識した経営」を巡り、今後の方針を示した。要請から１年の振り返りとして改革は始まったばかりと指摘し、企業価値向上への取り組み継続を表明。上場維持コスト増加により非公開化の経営判断が増えても「判断を尊重」するとし、上場企業の数ではなく質を重視する姿勢を打ち出した。対応状況について「自律的に取り組みを