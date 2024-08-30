くまの形をしたスイーツ「おねんねクマちゃん」が28日、関西で17店舗展開するスイーツの無人販売所「MUJINYA SWEETS BOUQUET（むじんやスイーツブーケ）」（以下スイーツブーケ、大阪府高槻市）から新発売されました。9月3日まで高島屋京都店の催事で出店販売が行われています。「おねんねクマちゃん」アレンジ例いま、動物スイーツは全国でブームとなっています。「おねんねクマちゃん」（780円）は、小さなシロクマが、顔を