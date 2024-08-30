８月26日に愛知県安城市の「ホテルグランドティアラ南名古屋」にて、男子プロバスケットボールリーグB1・シーホース三河の「新チーム体制発表およびアリーナ情報に関する記者会見」が開かれた。 今回の記者会見では「三河安城交流拠点（アリーナ）」（以下、新アリーナ）について、大きく分けて3つのことが発表された。一つ目が建設募金団体の設立について。2024年1月にシ&#12