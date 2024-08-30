この週末、何を観よう……。映画ライターのバフィー吉川が推したい1本をピックアップ。おすすめポイントともにご紹介します。今回ご紹介するのは、現在公開されている『ポライト・ソサエティ』。今回は、主演女優・プリヤ・カンサラのインタビューも特別掲載。気になった方はぜひ劇場へ。【写真】JKバトルアクション『ポライト・ソサエティ』場面写真【12点】〇ストーリーロンドンのムスリム家庭に生まれ、スタントウーマンを目指