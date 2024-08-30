◇陸上ナイトゲームズ・イン福井（３０日、福井）男子１００メートル決勝で、小池祐貴（住友電工）が１０秒３０（向かい風２・３メートル）で優勝した。男子１１０メートル障害で日本記録保持者の泉谷駿介（住友電工）は１０秒４７で６位。桐生祥秀（日本生命）は１０秒６２で８位だった。同大会は３０、３１日の２日間で開催を予定していたが、台風１０号の影響で３０日のみで行われた。