福岡の商業施設の情報です。ソラリアプラザやソラリアステージ、キャナルシティ博多などはすでに営業を再開しています。大丸福岡天神店、岩田屋、福岡三越、博多阪急JR博多シティ、小倉井筒屋などは、31日は通常営業します。イオンモールは、福岡や筑紫野などで営業を再開しています。マリンワールド海の中道や福岡アンパンマンこどもミュージアムinモールは、31日は通常営業の予定です。マックスバ