Ｊ２モンテディオ山形は３０日、１０月６日の山口戦をＵ―２３マーケティング部プロデュースデーとして開催することを発表した。テーマは「ヒラメキパーク〜可能性はムゲンダイ〜」。子供たちが主役となる教育×エンタメのスタジアムを基本理念として、さまざまな施策を企画した。（１）Ｌｅｔ’ｓ世界発見！〜１００種類のグミ集めてみたんだモン〜子供たちが好きなグミの販売を通して、世界地理や各国の言語などを学ぶ。また