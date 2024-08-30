東京都は、都内在住の私立中学校に通う生徒の授業料の助成の申請受け付けを、9月2日から開始します。対象者は、都内在住で、私立中学校や私立の特別支援学校の中学部、小中一貫校および中高一貫校の中学部に通う生徒の保護者で、学校の所在地は都内と都外を問いません。対象者に授業料を年額で上限10万円助成するということです。都によりますと、これまで、世帯年収910万円未満の所得制限がありましたが、家計の状況にかかわらず