CEZANNE（セザンヌ）の2024年秋新作コスメの情報が到着！1.5mm芯の『細芯アイブロウN』が新登場。また、人気の『ヘアメイクパウダー』『リップカラーシールド』『シングルシャイニーアイシャドウ』の新・限定色が8月下旬より順次発売されます。今回は編集部によるレビュー・口コミも合わせてご紹介！CEZANNE（セザンヌ）2024年秋新作コスメCEZANNE（セザンヌ）2024年秋新作コスメ新色・限定色こんにちは、ふぉーちゅん編集部で