お笑いコンビ・Ａマッソの加納が３０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。都内で開催中の展覧会「行方不明展」を訪れたことを明かし、「『行方不明とは』を考えさせられるヤバ時間だった」と思いをつづった。加納はＸで、同展の広告を写した写真を掲載。「誰かがおらんくなったんかな、くらいの気持ちで行ったら『行方不明とは』を考えさせられるヤバ時間だった大盛況なのも怖かった９月１日まで」とつづった。加納はタ