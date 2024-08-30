今年で19回目となる世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』（アニサマ）1日目が30日、さいたまスーパーアリーナにて開催された。トップバッターはKis-My-Ft2の宮田俊哉×オーイシマサヨシ×伊東健人 with UniteUp！で、アニメ『忍たま乱太郎』のOPテーマ「勇気100％」でスタート。馴染のあるアニソンの名曲「勇気100％」で開幕すると会場は大いに盛り上がった。【写真】すげぇ！アイドルじゃ