「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・第１日」（３０日、ゴルフ５カントリーみずなみ＝パー７２）８月のＮＥＣ軽井沢７２以来、３戦ぶりの国内ツアー復帰となった原英莉花（２５）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝が６バーディー、２ボギーの６８をマーク。首位と１打差の４位と好発進を決めた。出だしから３連続バーディーと勢いよく飛び出した。２番こそティーショットが右の木に当たってフェアウエーに戻