記者会見するれいわ新選組の山本代表＝30日午後、国会れいわ新選組の山本太郎代表は30日の記者会見で、9月の立憲民主党代表選に触れ「民主党時代の黒歴史がありながら、その時の人たちが手を挙げており絶望的だ。自民党総裁選と並んで期待できない」と批判した。消費税増税を進めた民主党政権で要職を担った野田佳彦元首相や枝野幸男前代表の立候補表明を念頭に置いた発言だ。