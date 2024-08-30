原子力規制庁は、来年度予算案の概算要求額を707億円と発表しました。原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分についての規制基準の策定に向けた研究費が初めて盛り込まれました。原子力規制庁がまとめた2025年度予算案の概算要求は、総額で今年度の当初予算より143億円増え、707億円でした。原子力規制庁は原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分を安全に行っていくために